Александр Беглов: ПМЭФ дает возможность всей стране выстроить партнерские связи

ПМЭФ-2026 стартовал. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июня в Санкт Петербурге стартовал XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), официальное открытие которого намечено на 4-е число. Уже сегодня на площадке КВЦ «Экспофорум» проходят первые мероприятия деловой программы. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что ПМЭФ – это важная возможность для Санкт Петербурга и всей страны продемонстрировать свои преимущества мировой аудитории и выстроить новые партнёрские связи.

- Напомнил слова президента России, прозвучавшие в приветствии участникам форума, о том, что Россия остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Петербург как принимающая сторона готов радушно встретить гостей, удивить и вдохновить их, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, ключевая тема городского стенда на ПМЭФ 2026 – «Санкт Петербург -столица морских и беспилотных технологий: передовая промышленность и инвестиции». «Комсомолка» уже рассказала о главных проектах, представленных Смольным – о них можно прочесть по ссылке. Добавим, что в рамках деловой программы Петербурга, которая в этом году насчитывает 20 мероприятий, дискуссии будут выстраиваться вокруг главной темы форума 2026 года - прагматичного диалога как пути к стабильному будущему.