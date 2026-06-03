Обновленную Lada Niva Legend представили на ПМЭФ-26

Специалисты установили двигатель, аналогичный тому, что используется в Niva Travel. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) компания «АвтоВАЗ» представила обновленную версию внедорожника Lada Niva Legend. Модель получила ряд улучшений, включая новый двигатель, обновленные шасси и кузов, а также современные электронные системы.

Специалисты установили 1,8-литровый 8-клапанный двигатель, аналогичный тому, что используется в Niva Travel, максимальный крутящий момент увеличился на 24 Нм, удельный расход топлива стал ниже на 3–30 процентов в зависимости от режима эксплуатации, модернизировали переднюю подвеску, использовали кузовные элементы из двухсторонней оцинкованной стали, впервые была внедрена фронтальная подушка безопасности для водителя, установлены вентилируемые передние тормозные диски, улучшена эргономика автомобиля, применена цельноформованная шумоизоляция капота и система отопления и кондиционирования оснащена салонным фильтром.

- Также в обновленной версии появились накладка воздухозаборника на капоте для улучшения вентиляции, оригинальные двухцветные 16-дюймовые колесные диски, центральный замок и единый ключ для дверей и зажигания, передает корреспондент «КП-Петербург». - Сейчас завершается подготовка к производству новинки, цены на автомобиль будут объявлены позже.