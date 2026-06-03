Артемий Лебедев представил новый логотип «Крестов» на ПМЭФ-2026

Лебедев пришел в футболке с айдентикой обновленных «Крестов». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Логотип будущего общественного пространства на месте бывшей тюрьмы «Кресты» представили на Петербургском международном экономическом форуме. Дизайн разработала студия Артемия Лебедева.

По словам самого дизайнера, главная задача была соединить прошлое и будущее этого места:

- Если раньше это было место лишения свободы, то сейчас это место обретения свободы, - заявил Лебедев. - Мы не забываем прошлое, но мы уже находимся в будущем.

На ПМЭФ также представили концепцию реставрации. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В феврале 2025 года группа компаний «КВС» купила комплекс на торгах за 1,136 млрд рублей. В лот вошли 3,9 гектара земли, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров.

В «Крестах» планируют открыть мультимедийный музей, две гостиницы (на четыре и пять звезд), гастрономическую улицу и пешеходный променад с арт-объектами. Также там появятся тематические «острова памяти». Территория комплекса будет полностью пешеходной.