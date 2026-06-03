На ПМЭФ-2026 представили новый флагманский кроссовер Volga K50

Первые продажи Volga K50 начнутся в июне. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация нового кроссовера Volga K50. Автомобиль представляет собой заметное достижение в отечественном автопроме и обещает стать достойным конкурентом на рынке среднеразмерных кроссоверов.

- Автомобиль относится к сегменту D-SUV и оснащен двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 238 лошадиных сил. Это обеспечивает ему отличные динамические характеристики и позволяет уверенно чувствовать себя как на городских улицах, так и на загородных трассах, - передает корреспондент «КП-Петербург».

Для передачи мощности используется 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, что гарантирует плавное и точное переключение скоростей. Полный привод добавляет уверенности на дороге, особенно в сложных погодных условиях.

Первые продажи Volga K50 начнутся в июне.

К слову, производство кроссовера налажено на заводе в Нижнем Новгороде, который ранее выпускал автомобили Skoda и Volkswagen.