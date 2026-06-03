Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2026 12:36

Замглавы МИД РФ Панкин: Запад пытается помешать проведению ПМЭФ

Утром на Ленобласть и Петербург обрушилась крупная атака БПЛА
Маргарита СУРИНА
Ситуацию прокомментировал замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин.

Ситуацию прокомментировал замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июня стартовал Петербургский международный экономический форум, однако не все прошло гладко. С самого утра в Петербурге объявили воздушную тревогу, а система ПВО сбила более 50 украинских беспилотников над территорией Ленобласти и Северной столицы. После, местные жители заметили в Петербурге большой столб черного едкого дыма, а губернатор Александр Беглов сообщил, что атака БПЛА пришлась по Кронштадтскому, Кировскому и Красносельскому районам. Также есть пострадавшие. Ситуацию прокомментировал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин.

- На Петербургском международном экономическом форуме собрались представители разных стран, включая те, которые западные государства считают недружественными, - передает корреспондент «КП-Петербург».

Панкин также сообщил журналистам, что так западные страны стараются ограничить участие своих граждан в форуме, создавая им различные преграды. Он отметил, что многие из тех, кто хотел бы посетить ПМЭФ, сталкиваются с трудностями на своей родине.