На ПМЭФ подписали соглашение о создании индустриального парка «Электрон»

Петербург развивает развивают микроэлектронику и фотонику. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге стартовал новый этап развития высоких технологий. На полях ПМЭФ подписали соглашение о создании индустриального парка «Электрон». Проект реализуется при поддержке городского правительства и направлен на создание производственно-исследовательской экосистемы.

Инвестиции в проект составят не менее 300 миллионов рублей. На участке свыше 0,6 гектара проведут инженерную подготовку и возведут 3 тысячи квадратных метров многофункциональных помещений. Здесь разместятся «чистые» комнаты, центр прототипирования, инжиниринговый центр и испытательная лаборатория.

Ключевая специализация новой площадки - разработка и выпуск современных фотодатчиков, камер для систем машинного зрения и промышленного телевидения. Это направление связано с развитием искусственного интеллекта, где важны скорость передачи данных и низкое энергопотребление.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул стратегическую важность синергии науки и производства именно в этой сфере.

- Это передний край науки - работа со светом. С помощью фотонных технологий передача информации становится быстрее, а энергии потребляется меньше. Это принципиально важно для создания более совершенных систем искусственного интеллекта. Важно, что в проекте участвуют и научный центр, и промышленность. Очень важно, чтобы научные открытия незамедлительно находили практическое применение. Именно так развивается сегодня высокотехнологичная промышленность города, - заявил губернатор.

По словам председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, компания станет первой в Выборгском районе специализированной площадкой полного цикла.

Реализация проекта начнется в 2026 году.