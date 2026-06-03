Около 4,5 тысяч подростков планируют трудоустроить в Петербурге летом

Перечень доступных сфер постоянно расширяют. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение года для юных петербуржцев создадут свыше 14 тысяч временных рабочих мест. Летом смогут трудоустроиться порядка 4,5 тысяч школьников и студентов от 14 до 18 лет, сообщили в пресс-службе Центра занятости Петербурга.

- Особое внимание уделят детям участников СВО и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - подчеркнули специалисты.

Рабочее время зависит от возраста и составляет от 4 до 7 часов в день. Перечень доступных сфер постоянно расширяют. Подростки могут работать не только на уборке территории или в офисе. Их берут в школы и больницы, на заводы, в библиотеки, музеи, творческие центры и на общественные мероприятия. Сейчас особенно нужны помощники вожатых и воспитателей.

Заявки на летнюю подработку принимают в районных кадровых центрах. Подростки могут подать заявление сами через портал «Работа России» или с помощью специалистов центра. Детям 14-15 лет нужно согласие родителей.