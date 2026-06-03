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НовостиОбщество3 июня 2026 13:01

Улучшенный Aurus Senat презентовали на ПМЭФ-2026

Ранее представители марки заявляли, что покажут две модификации автомобиля
Маргарита СУРИНА
Среди новых опций - тепловизор, который позволяет видеть препятствия в темное время суток.

Среди новых опций - тепловизор, который позволяет видеть препятствия в темное время суток.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первый день Петербургского международного экономического форума широкой публике впервые представили обновленную версию автомобиля Aurus Senat. Ранее представители марки заявляли, что покажут две модификации автомобиля: стандартную и удлиненную (Long), однако на данный момент на стенде можно увидеть только версию с короткой базой.

- Основные изменения во внешнем виде Aurus Senat - это новое остекление, увеличенные двери и обновленная геометрия задних крыльев. Интерьер автомобиля полностью переработан, включая новую электронную архитектуру, мультимедиа и управление функциями, - передает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Среди новых опций - тепловизор, который позволяет видеть препятствия в темное время суток. Окончательная стоимость обновленного Aurus Senat будет объявлена при старте продаж.