Роботов протестировали в работе на Васильевском острове. Фото: https://t.me/zsd_mss

На Васильевском острове для ухода за газонами начали использовать роботов. Два робота самостоятельно постригли газоны на территории ЗСД. Об этом сообщила пресс-служба автомагистрали. Роботы могут работать как в автономном режиме по заранее заданной программе, так и управляться оператором через дистанционный пульт или специальное приложение. В автономном режиме они определяют свое местоположение с помощью технологии RTK, которая использует спутниковый сигнал и данные с сотовых вышек.

- Для покоса травы задействовали двух роботов: один с двигателем внутреннего сгорания и второй с электрическим приводом. Оба устройства оснащены гусеничным ходом, - уточнили в пресс-службе ЗСД.

В Петербурге два робота самостоятельно постригли газоны на ЗСД Видео: https://t.me/zsd_mss

Электрический робот способен покосить тысячу квадратных метров травы на одном заряде аккумулятора. Бензиновый робот, оснащенный двигателем мощностью 24 л. с., может работать на склонах с углом до 65 градусов и срезать траву и кустарники диаметром до 6 сантиметров.

Внедрение роботизированной техники позволит автоматизировать процесс покоса, особенно в условиях полутоннеля на Васильевском острове, где газон расположен на откосах под углом, что затрудняет работу человека-косильщика.