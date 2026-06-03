Электросудно на 140 человек спустили на воду на Мытнинской набережной

С середины июня «Ломоносов» начнет совершать регулярные рейсы. Фото: gov.spb.ru

Петербург принял электрическое пассажирское судно «Ломоносов». Мероприятие прошло на Мытнинской набережной напротив Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. «Ломоносов» - это первое серийное судно проекта «Москва 2.0». Оно может преодолевать до восьми часов пути на одном заряде и использоваться круглый год благодаря ледовому классу. На борту могут комфортно разместиться 140 пассажиров.

- Запуск «Ломоносова» символизирует новый этап в развитии городского водного транспорта. Планируется развитие береговой зарядной инфраструктуры, чтобы обеспечить эффективную работу судов. Зарядные станции уже установлены на Мытнинской набережной и причалах Речного вокзала, - рассказал губернатор Александр Беглов.

С середины июня «Ломоносов» начнет совершать регулярные рейсы по круговому маршруту, выходя из Невы в Финский залив. Пассажиры смогут подняться на борт с причала напротив Эрмитажа.

После «Ломоносова» планируется отправить аналогичные суда в другие города России, среди них - «Петергоф», «Пушкин» и «Орешек».