Голосование по улице «Локомотива» стартовало в Ярославской области

Процесс голосования состоит из двух этапов. Фото: yarnews.net

Жители Ярославской области могут предложить свои варианты названий для новой улицы «Локомотива». Сбор идей проходит через платформы «Госуслуги» и мессенджер «Макс». Об этом сообщил yarnews.net. Как уточняет агентство, губернатор Ярославской области Михаил Евраев запустил голосования в своем канале.

- Нет ограничений на тематику названий - они могут быть связаны с клубом «Локомотив» или носить нейтральный характер, отражая спортивную тематику и гордость за команду, - рассказал Михаил Евраев. - Например, жители могут предложить назвать улицу проспектом Чемпионов или бульваром Побед.

Процесс голосования состоит из двух этапов. До 22 июня жители могут предлагать свои варианты. Затем будет проведён отбор десяти самых популярных предложений, которые вынесут на итоговое голосование.

Финальные результаты объявят на торжественном мероприятии в честь команды, запланированном на август.