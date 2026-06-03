Самоанализ может превратиться в самоцель. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, как мода на терапию начала разрушать отношения. Психолог Ника Ишмакова в интервью NEWS.ru отметила, что в современном обществе наблюдается тенденция заменять живые эмоции диагностическими ярлыками. Вместо того чтобы делиться моментами жизни и проживать их вместе, партнеры начинают выискивать признаки «токсичного поведения» даже в повседневных ситуациях.

- Положительные аспекты распространения психологической культуры имеет свои плюсы: общество стало лучше распознавать эмоциональное насилие, снизилась стигматизация депрессии и детских травм, женщины получили возможность открыто говорить о своих переживаниях, - рассказала Ишмакова.

Однако есть и обратная сторона: самоанализ может превратиться в самоцель. Партнеры начинают ставить друг другу диагнозы, вместо того чтобы просто проживать эмоции вместе. Например, не ответил на сообщение - значит, «эмоционально недоступен», попросила тишины - значит, «не в ресурсе» и нужна «сепарация».

Влияние коротких видеороликов и социальных сетей Ишмакова подчеркнула, что короткие видеоролики учат искать «ред-флаги» (признаки потенциально проблемных ситуаций) и разрывать отношения при малейшем дискомфорте. В результате из отношений уходит настоящая теплота, и партнеры могут упустить возможность просто быть вместе и проживать эмоции.