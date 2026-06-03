Мексиканская делегация посетила Петербург для обмена опытом с Водоканалом

Мексиканские специалисты изучили технологии снижения потерь воды и не только. Фото: https://max.ru/vodokanal_spb

Мексиканская делегация посетила Петербург для обмена опытом. Чрезвычайный и полномочный посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас возглавил делегацию, которая посетила ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Основной целью визита стал обмен опытом в области рационального использования водных ресурсов.

Мексиканские специалисты изучили технологии снижения потерь воды, повышения энергоэффективности и формирования культуры бережного отношения к этому важному ресурсу среди потребителей.

- Петербург достиг одного из самых низких показателей потерь при транспортировке воды в России - всего 8 процентов. Этому способствуют система учета питьевой воды на всех этапах и постоянные усилия по выявлению скрытых потерь, - отметили в пресс-службе «Водоканала».

Встреча с руководством Водоканала прошла в историческом здании на Шпалерной улице. Гости ознакомились с основными направлениями деятельности предприятия и обсудили перспективы сотрудничества.

После официальной части делегация посетила мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Вселенная воды», посвящённый истории водоснабжения и роли воды в развитии Петербурга.

В Водоканале подчеркнули, что интерес иностранных партнеров свидетельствует о высоком развитии системы водоснабжения в городе и открывает новые возможности для профессиональных контактов и совместных проектов.