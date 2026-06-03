Малыша спасли и передали специалистам на реабилитацию. Фото: https://t.me/koshkispas

В Петербурге зоозащитники спасли маленького утенка, поскользнувшегося и угодившего в сливное отверстие колодца. Об этом сообщили волонтеры из «КошкиСпас». Инцидент произошел, когда мама-утка вместе с выводком пересекала дорогу, чтобы добраться до безопасного места - пруда. Но один из утят не дошел.

- Пернатый упал в сливное отверстие колодца, и его писк услышали прохожие и остановили движение машин. Мама-утка и остальные малыши благополучно пересекли дорогу, а вот маленькому утенку потребовалась помощь, - рассказали в пресс-службе «КошкиСпас».

На данный момент утенка выхаживают. Фото: https://t.me/koshkispas

Прохожие не остались в стороне и позвонили спасателям животных. Вскоре на месте происшествия появился волонтер с рюкзаком за плечами и необходимым снаряжением. Спустившись в колодец, он бережно достал утенка из трубы.

Малыш был слаб, больно ударился и нуждался в помощи. После беглого осмотра пострадавшего пернатого, волонтер позвонил в центр помощи «Сирин» для птиц и других диких животных. Меньше чем через час утенка передали в надежные руки специалистов.