На намыве Васильевского острова появится 6-километровый парк и прогулочная зона

Проект предусматривает соединение существующего линейного парка с новой набережной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На намывных территориях Васильевского острова в Петербурге появится шестикилометровый парк и прогулочная зона. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский во время своего интервью телеканалу «Санкт-Петербург»

Проект предусматривает соединение существующего линейного парка на Васильевском острове с новой набережной, которая будет нависать над морем. На набережной, помимо жилых домов, планируется разместить деловую зону.

- Проект перспективный и может быть доработан профессионалами. Новая прогулочная зона станет доступным для всех горожан общественным пространством, где можно будет отдыхать и проводить время в кафе и ресторанах, - рассказал Александр Бельский. - Вопрос с намывными территориями практически решен в генеральном плане, и сейчас важно правильно представить их будущим поколениям.