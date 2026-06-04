Глава ЦБ Набиуллина не приедет в Петербург на ПМЭФ-2026

Председательница Банка России Эльвира Набиуллина. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Председательница Банка России Эльвира Набиуллина не приедет на Петербургский международный экономический форум 4 июня- ее имя убрали из программы вечером 3 июня. Изначально она должна была участвовать в ключевой макроэкономической сессии, где обсуждают будущее экономики России.

- Причина отсутствия - похороны Алексея Можина, - пишут «Ведомости».

Можин работал советником Набиуллиной и более 30 лет представлял Россию в Международном валютном фонде. Его сменили на посту только в ноябре 2024 года, после чего Можин оставался советником.

Сама сессия, которую теперь проведут без главы ЦБ, называется «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Среди участников - глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и замглавы администрации президента Максим Орешкин. Вести встречу будет депутат Андрей Макаров.

Обновление: Набиуллина находится на больничном, сообщили в пресс-службе ЦБ.