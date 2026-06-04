Забег на 5 километров прошел в центре Петербурга в рамках ПМЭФ

Старт был назначен у Исаакиевского собора. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В центре Петербурга утром 4 июня прошел Всероссийский забег в рамках Петербургского международного экономического форума. Старт был назначен у Исаакиевского собора на 6:30, но участники начали собираться гораздо раньше.

- Трасса длиной 5 километров проложена по Адмиралтейской набережной. Участники бежали мимо главных достопримечательностей города, - рассказали организаторы.

Перед забегом открыли фан-зону и провели торжественную церемонию. Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта России, проект «Росконгресс - Борись и побеждай» и объединение «Лига Героев».

На время проведения забега в городе временно изменили схему движения транспорта. Они затронули несколько автобусных маршрутов - №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71, 191, а также троллейбусы №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Водителей и пассажиров просят заранее планировать маршруты.