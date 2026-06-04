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НовостиОбщество4 июня 2026 7:31

«Общественный контроль»: Молочка и консервы в Петербурге бракуются чаще всего

На проверку чаще всего берут дешевые продукты, которые покупает больше людей
Регина МАРИНЕЦ
При выборе товаров для проверки ориентируются на три источника.

При выборе товаров для проверки ориентируются на три источника.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молочная и консервированная продукция, купленная в магазинах Петербурга, чаще всего не соответствует обязательным требованиям. Об этом рассказал председатель общественной организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий в интервью Piter.TV.

- По этим категориям брак встречается в 100% случаев. То есть из десяти проверенных образцов мясных консервов, кабачковой икры или сгущенки ни один не соответствует обязательным требованиям, - заявил Вишневецкий.

При выборе товаров для проверки организаторы ориентируются на три источника. Во-первых, на жалобы горожан, которые поступают по горячей линии и на электронную почту. Во-вторых, на бренды, которые вызывали нарекания у госорганов и попадали в СМИ. В-третьих, проверяют продукцию, которая уже браковалась раньше - чтобы посмотреть, изменилось ли качество.

В первую очередь внимание уделяют товарам низкого ценового сегмента, особенно продуктам под собственными марками торговых сетей. Именно их покупает большинство потребителей.