«Общественный контроль»: Молочка и консервы в Петербурге бракуются чаще всего

При выборе товаров для проверки ориентируются на три источника. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молочная и консервированная продукция, купленная в магазинах Петербурга, чаще всего не соответствует обязательным требованиям. Об этом рассказал председатель общественной организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий в интервью Piter.TV.

- По этим категориям брак встречается в 100% случаев. То есть из десяти проверенных образцов мясных консервов, кабачковой икры или сгущенки ни один не соответствует обязательным требованиям, - заявил Вишневецкий.

При выборе товаров для проверки организаторы ориентируются на три источника. Во-первых, на жалобы горожан, которые поступают по горячей линии и на электронную почту. Во-вторых, на бренды, которые вызывали нарекания у госорганов и попадали в СМИ. В-третьих, проверяют продукцию, которая уже браковалась раньше - чтобы посмотреть, изменилось ли качество.

В первую очередь внимание уделяют товарам низкого ценового сегмента, особенно продуктам под собственными марками торговых сетей. Именно их покупает большинство потребителей.