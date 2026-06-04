Более 32 тысяч петербуржцев напишут ЕГЭ по русскому языку 4 июня

Минимальный проходной балл - 24. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в Петербурге 32 344 человека сдают ЕГЭ по русскому языку. Среди них 29,3 тысячи выпускников школ и 2,9 тысячи студентов колледжей. Экзамены проходят в 145 пунктах по всему городу.

На выполнение заданий школьникам дается 3,5 часа. Для участников с ограниченными возможностями здоровья время увеличивают на полтора часа. Минимальный проходной балл - 24.

- Результаты экзамена объявят не позднее 20 июня. Обычно их публикуют раньше, но точная дата пока неизвестна, - пишет 78.ru.

Всего для проведения экзаменов организовали 177 пунктов. За процессом следят 3,9 тысячи общественных наблюдателей. Безопасность и контроль обеспечивают 19 ситуационных центров, в которых работают 650 человек. В этом году на экзаменах начали использовать искусственный интеллект. Однако подробности его применения пока не раскрывают.