Мама-предприниматель из Ленобласти выиграла 150 тысяч на развитие бизнеса

В Ленинградской области завершилась федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель». Фото: фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области.

В Ленинградской области завершилась федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель». Среди участниц – молодые мамы, женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также предпринимательницы, стремящиеся вывести свои проекты на новый уровень. В течение пяти дней мамы-предприниматели проходили интенсив на базе Фонда поддержки предпринимательства и промышленности региона. Изучали основы маркетинга, финансов, работы с клиентами, строили бизнес-модели.

На защите проектов эксперты оценили инициативы в сфере туризма, ландшафтного дизайна, детской литературы, кондитерского дела и так далее. Победительницей стала София Козырева, оптометрист из области, с собственной мастерской оптики. Она получила 150 тысяч рублей на развитие дела.

Победительницей стала София Козырева. Фото: фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Также отметили участниц в специальных номинациях от Фонда поддержки предпринимательства, Сбера и Союза Женщин России. Среди них – София Козырева, Анастасия Егорова, Ирина Степанова, Карина Погольша, Ольга Ерпылева, Татьяна Петрова-Корсукова, Олеся Савельева, Валерия Романова.

– Уже восьмой год мы проводим эту программу, и каждый раз убеждаемся, насколько талантливые и смелые женщины приходят со своими идеями, – отметил директор Фонда Вадим Аверин. – Мы не прощаемся с вами. Фонд останется надёжным партнёром и точкой опоры».

Программа реализуется Минэкономразвития России при поддержке Союза Женщин России по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Оператор – Национальное агентство «Мой бизнес».