Александр Беглов: На «Ленфильме» будут снимать патриотическое кино

16 мая город отметил 130 лет первого кинопоказа в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Беглов выступил на панельной дискуссии «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф» в рамках ПМЭФ-2026. Он заявил, что город намерен вернуть киностудии «Ленфильм» былую славу.

- Мы очень рады, что в этом году Ленфильм вернулся в родную гавань. У нас большие планы по его развитию, - сказал Беглов. Губернатор отметил, что это историческая студия, на которой сняли множество фильмов, любимых зрителями. Там будут снимать патриотические, юношеские и детские картины.

Год назад на ПМЭФ Петербург и Минкульт подписали меморандум о создании на Ленфильме центра патриотического и исторического кино. В планах - проекты о героях прошлого и участниках СВО.

16 мая город отметил 130 лет первого кинопоказа в России. Он прошел в театре «Аквариум» на территории нынешнего «Ленфильма». С этого началась история отечественного кино.

Петербургская школа доказала, что российские фильмы могут быть патриотичными и успешными. Воспитанный мастерами Ленфильма Алексей Балабанов снял «Брата». А «Смешарики» переведены на 23 языка и идут в 94 странах. Франшиза о трех богатырях до сих пор воспитывает детей.