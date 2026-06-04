Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 8:23

Александр Беглов: На «Ленфильме» будут снимать патриотическое кино

В планах - проекты о героях прошлого и участниках СВО
Ангелина ЛЕБЕДЕВА
16 мая город отметил 130 лет первого кинопоказа в России.

16 мая город отметил 130 лет первого кинопоказа в России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Беглов выступил на панельной дискуссии «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф» в рамках ПМЭФ-2026. Он заявил, что город намерен вернуть киностудии «Ленфильм» былую славу.

- Мы очень рады, что в этом году Ленфильм вернулся в родную гавань. У нас большие планы по его развитию, - сказал Беглов. Губернатор отметил, что это историческая студия, на которой сняли множество фильмов, любимых зрителями. Там будут снимать патриотические, юношеские и детские картины.

Год назад на ПМЭФ Петербург и Минкульт подписали меморандум о создании на Ленфильме центра патриотического и исторического кино. В планах - проекты о героях прошлого и участниках СВО.

16 мая город отметил 130 лет первого кинопоказа в России. Он прошел в театре «Аквариум» на территории нынешнего «Ленфильма». С этого началась история отечественного кино.

Петербургская школа доказала, что российские фильмы могут быть патриотичными и успешными. Воспитанный мастерами Ленфильма Алексей Балабанов снял «Брата». А «Смешарики» переведены на 23 языка и идут в 94 странах. Франшиза о трех богатырях до сих пор воспитывает детей.