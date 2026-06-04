Гергиев: Мариинский театр планирует принимать до 10 тысяч зрителей

Сейчас Мариинский театр одномоментно может принять более 6 тысяч зрителей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариинский театр планирует принимать на одном спектакле до 10 тысяч человек. Об этом заявил художественный руководитель Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев на полях Петербургского международного экономического форума.

Сейчас Мариинский театр одномоментно может принять более 6 тысяч зрителей. При этом театр научился давать четыре спектакля в день. В сумме это почти 20 тысяч человек в сутки.

До пандемии ковида Мариинка продавала 2 млн билетов в год. Гергиев поставил себе задачу за ближайшие полтора года довести число зрителей до 10 тысяч одномоментно на одном спектакле. Причем сразу в двух театрах - и в Мариинском, и в Большом.

- С Большим театром задача почти невыполнима. Но уверен, что при поддержке государства и президента мы справимся, - заключил Гергиев.

Ранее «КП-Петербург» писала, что Главгосэкспертиза одобрила проект превращения дома Иофа в новую сцену Мариинского театра.