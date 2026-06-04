Завод по выпуску промышленных роботов открыли в Петербурге

На заводе начнут выпускать гибкие производственные ячейки и целые робототехнические комплексы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На площадке особой экономической зоны «Новоорловская» заработало новое предприятие по выпуску промышленных роботов. В церемонии открытия участвовал первый зампред правительства Денис Мантуров.

Предприятие основала компания «Семаргл», которая входит в группу «Интратул». Завод специализируется на автоматизированных системах хранения и логистических роботах. В линейке - транспортные платформы, шаттловые системы и мобильные роботы под названием «Семабот».

- С 2027 года производство расширят. На заводе начнут выпускать гибкие производственные ячейки и целые робототехнические комплексы. В перспективе компания планирует перейти к созданию гибких производственных систем полного цикла, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Сейчас в особой экономической зоне Петербурга работают 66 компаний. Общая сумма налогов, которые они перечислили в бюджеты всех уровней, приближается к 90 миллиардам рублей. За два десятилетия существования зоны здесь запустили 37 производственных комплексов.