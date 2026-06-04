Ректор СПбГУ пристыдил посла Сингапура за незнание своего государственного языка

Посол ушел недовольный. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Посол Сингапура, с которым встречался ректор СПбГУ Николай Кропачев, свободно выражался на английском языке, но не мог связать и двух слов на государственном языке своей страны. О неприятном разговоре Кропачев рассказал на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной связи экономики и религии.

Ректор сообщил, что в СПбГУ преподают этот язык. Он предложил дипломату подтянуть не только национальный язык, но и русский.

- Все было сказано корректно, однако посол ушел недовольный, - добавил Кропачев. Имя посла он не назвал, но, скорее всего, речь идет о Марке Нео Эк Бенге, который занимает должность с 2023 года.

Этот эпизод ректор привел, рассуждая о патриотизме и традиционных ценностях. Он также заявил, что СПбГУ готов сотрудничать с сингапурской стороной только после того, как та перестанет помогать «тем, кто с нами воюет».

Добавим, что согласно закону, гимн надо исполнять в оригинале на малайском языке. При этом существуют его официальные переводы на три других государственных языка: английский, севернокитайский и тамильский.