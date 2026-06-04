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НовостиНедвижимость4 июня 2026 10:02

Улицы Петербурга в дни ПМЭФ моют шампунем в усиленном режиме

Аварийные бригады будут дежурить в режиме повышенной готовности до 8 июня
Регина МАРИНЕЦ
56 аварийных бригад дежурят в Петербурге.

56 аварийных бригад дежурят в Петербурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

56 аварийных бригад дежурят в Петербурге, чтобы быстро устранять недостатки на дорогах в дни ПМЭФ. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- 22 аварийных бригады вышли дежурят от дорожных предприятий, 28 - от садово-парковых и еще шесть - от Курортного лесопарка. Режим повышенной готовности продлится до 8 июня, - уточняется в сообщении.

Особое внимание уделяют маршрутам участников, въездным магистралям и центральным улицам. К примеру, Московский проспект, соединяющий центр города с аэропортом, сначала пылесосят специальными машинами, а потом моют КамАЗами.

Но город продолжает жить обычной жизнью, поэтому убирают и тротуары, остановки, подходы к метро и социальным объектам. За минувшие сутки на уборку потратили 8 тысяч кубометров воды и 580 литров шампуня. 4 июня с 8 утра на линии работают 600 машин и 900 дворников.