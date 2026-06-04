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НовостиОбщество4 июня 2026 10:46

Умер Андрей Гунич, архитектор и реставратор памятников Петербурга

Скончался Андрей Гунич, спасавший памятники Петербурга
Регина МАРИНЕЦ
Гунич посвятил себя спасению памятников. Фото: КГИОП

Гунич посвятил себя спасению памятников. Фото: КГИОП

В Петербурге скончался архитектор и реставратор Андрей Гунич. Он посвятил себя спасению памятников старины и десятилетиями работал в институте «Ленпроектреставрация».

Среди восстановленных им объектов - дворец Безбородко, башни Шлиссельбургской крепости, Флагманская башня и Петровские ворота в Петропавловской крепости. В последнее время он занимался Католическим храмом на Минеральной улице и усадьбой Санс-Эннуи на Петергофской дороге.

- Коллеги запомнили его не только как мастера с глубочайшим знанием истории, но и как прекрасного рассказчика. В поездках по Ленинградской области и всему Северо-Западу он был незаменимым экскурсоводом, - рассказали в пресс-служба КГИОП.

Гунич имел медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знак «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» I степени и правительственную премию за вклад в развитие реставрационной отрасли.