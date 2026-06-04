Петербуржца, ударившего ножом ребенка в утробе жены, отправили в СИЗО

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Приморский районный суд Петербурга отправил под стражу петербуржца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он напал с ножом на беременную женщину и смертельно ранил ребенка в утробе.

Вечером 1 июня в квартире на Дибуновской улице между супругами вспыхнул конфликт. Семейная ссора закончилась страшной трагедией. Мужчина схватил нож и ударил им свою беременную жену.

- Женщину госпитализировали. Врачи диагностировали проникающее ранение брюшной полости и матки. Ребенок в утробе тоже пострадал - у плода обнаружили резаную рану голени. Спасти его не удалось, случился выкидыш, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

2 июня нападавшего задержали и предъявили обвинение. Сам мужчина против ареста возражал, но суд не принял его доводов. Он останется под стражей как минимум до 1 августа. Сейчас следствие выясняет все детали произошедшего.