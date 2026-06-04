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НовостиОбщество4 июня 2026 11:55

На ПМЭФ согласовали строительство нового моста от ледокола «Красин» до Пряжки

Новая переправа соединит набережную реки Мойки с набережной Лейтенанта Шмидта
Маргарита СУРИНА
Документ предусматривает разработку проекта. Фото: max.ru/linchenko_spb

Документ предусматривает разработку проекта. Фото: max.ru/linchenko_spb

На ПМЭФ-2026 подписали соглашение о намерениях с компанией АО «Дороги и мосты» (входит в ГК «Нацпроектстрой»). Документ предусматривает разработку градостроительной и проектной документации для строительства Ново-Адмиралтейского моста. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

- Новая переправа соединит набережную реки Мойки с набережной Лейтенанта Шмидта. Проект включён в Генеральный план города и позволит снизить нагрузку на Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Это улучшит транспортную ситуацию на Васильевском острове и в Адмиралтейском районе. Совместное строительство с мостом Бетанкура обеспечит дополнительную транспортную связь между Петроградским и Адмиралтейским районами, - отметил Линченков в своих соцсетях.

АО «Дороги и мосты» уже реализует значимые проекты, например, строительство Большого Смоленского моста в Петербурге и участие в создании высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Санкт-Петербург».