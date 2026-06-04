Нефтяной терминал Петербурга обновят за 6 млрд рублей до 2035 года

На ПМЭФ-26 подписали соглашение о модернизации «Петербургского нефтяного терминала». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26) подписали соглашение о модернизации «Петербургского нефтяного терминала». Планируется инвестировать 6 миллиардов рублей в обновление производственных мощностей и расширение ассортимента грузов. Реконструкция предприятия будет проводиться поэтапно без его временной остановки, чтобы минимизировать влияние на операционную деятельность терминала.

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов подчеркнул, что модернизация и расширение номенклатуры грузов являются перспективными направлениями.

- Для Санкт-Петербурга проект означает дополнительные доходы в бюджет и создание новых рабочих мест, а для промышленности - надежные экспортные возможности, снижение логистических рисков и шаг к технологической независимости, - отметил Ситов.

АО «ПНТ» обслуживает российских и белорусских производителей различных видов продукции, включая нефтеперерабатывающие заводы, производителей жидких удобрений, растительных и базовых масел.