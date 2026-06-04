Александр Беглов: Инженерный межвузовский кампус построят в Кронштадте

Кронштадт уже несколько лет развивает «Энерготехнохаб». Фото: Смольный

Соглашение о создании в Кронштадте многофункционального межвузовского инженерного кампуса подписали губернатор Александр Беглов и глава «Газпром нефти» Александр Дюков на Петербургском международном экономическом форуме.

- Президент поставил задачу добиться технологического лидерства страны к 2030 году. Петербург вносит вклад в ее выполнение. Кронштадт уже несколько лет развивает «Энерготехнохаб», где работает один из первых инжиниринговых центров города для нефтегазовой отрасли, - напомнил Беглов.

Новый кампус станет частью технологической долины в сфере энергетики. Разработки студентов будут внедрять в производство. Вузы смогут проводить совместные исследования.

Первые результаты ожидают в среднесрочной перспективе. Конкретные сроки определят позже.

Также на полях форума проработали трехстороннее соглашение с Минобрнауки о развитии инженерного образования в Петербурге. Документ планируют подписать после окончания ПМЭФ. Программы охватят весь цикл - от цифрового моделирования до испытаний оборудования.