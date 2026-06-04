Аферисты вынудили студента ЯГТУ вскрыть три коттеджа под Ярославлем

Молодой человек стал жертвой телефонных мошенников. Фото: yarnews.net

Студент технического университета стал жертвой телефонных мошенников, которые заставили его вскрывать дома в Ярославском округе. В феврале 2026 года молодому человеку позвонили якобы от имени вуза. Сначала, ему рассказали о взломе личного кабинета от ЯГТУ, а затем последовал звонок от «следователя», который сообщил о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». Студенту сообщили, что его данные и данные родителей похитили, а стоят за этим люди из Украины. Чтобы не стать изменником родины и спасти семью, молодой человек поддался влиянию.

- Мошенники убедили студента установить мессенджер для видеозвонков и общаться со «следователем» и «работником Центробанка». Ему пришлось сделать скриншоты счетов из онлайн-банков, - рассказало yarnews.net.

Так, испуганный студент получил 81 тысячу рублей в микрозаймовых организациях по указанию мошенников и попал схему, в рамках которой ему сказали найти еще 120 тысяч рублей. Следуя указаниям, он приехал в поселок и вскрыл три дома, чтобы найти деньги. В одном из домов он нашел деньги, но был задержан хозяином дома и передан полицейским.

Несмотря на то, что студент стал жертвой мошенников, его судили за попытку кражи. Однако суд не отправил его в тюрьму. По каждому эпизоду было вынесено решение о штрафе в 10 тысяч рублей, но затем от наказания его освободили, так как он помирился с хозяевами домов и возместил им ущерб за разбитые окна.