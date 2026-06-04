Поезд в Петербург из Евпатории отменили из-за приостановки движения в Крыму

В Крыму временно прекратили движение поездов из-за воздушной угрозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 июня в Крыму временно прекратили движение поездов из-за авиационной угрозы. В связи с этим поезд №180, следующий по маршруту «Евпатория - Санкт-Петербург» отменили. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

- Крымская железная дорога остановила движение пассажирских поездов на некоторых участках из-за риска, связанного с беспилотными летательными аппаратами. Пассажиры поездов, оказавшихся на закрытых участках, были эвакуированы, - пояснили в пресс-службе «ГСЭ».

Для тех, кто должен был добраться до Северной столицы, организовали автобусы, которые доставят их в Симферополь к поезду №68. К слову, поезд №008, следующий из Севастополя в Петербург, отправится по расписанию в 17:10.

- Пассажирам поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, предоставляют питание и воду, - напомнили в пресс-службе компании-перевозчика.