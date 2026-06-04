Планируется реставрация и адаптация для современных нужд двух объектов культурного наследия. Фото: max.ru/linchenko_spb

Исторические фабрики «Торнтон» и Варгуниных восстановят на Октябрьской набережной. В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной сохранению исторического наследия, подписали соглашение о создании нового общественного пространства. Документ о намерениях подписали представители ООО «СЗ «КВС-Невский», ООО «Невское наследие» и городские власти в присутствии губернатора Александра Беглова.

Планируется реставрация и адаптация для современных нужд двух объектов культурного наследия: комплекса построек фабрики шерстяных изделий «Торнтон» и комплекса зданий бумажной фабрики Варгуниных.

Оба памятника промышленной архитектуры находятся на Октябрьской набережной в Невском районе.

- Инвесторы намерены создать современную социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в рамках проекта. Это будет способствовать развитию района и положительно повлияет на экономику города, - рассказал вице-губернатор Николай Линченко. По его словам, сохранение архитектурного наследия и его интеграция в современную жизнь остаются ключевыми задачами городских властей.