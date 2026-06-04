Петербуржцы воспользовались городскими чат-ботами в MAX более 1 млн раз

Петербуржцы активно используют приложение MAX. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцы в общей сложности воспользовались городскими чат-ботами в MAX более миллиона раз. О расширении партнерства Северной столицы в сфере социально значимых приложений рассказал губернатор Александр Беглов на ПМЭФ-2026 после встречи с гендиректором Вконтакте Владимиром Кириенко. Ключевая задача Смольного сейчас - интегрировать городские услуги в привычные людям цифровые экосистемы.

- Мы давно и плодотворно сотрудничает с VK и планируем расширять это партнерство, - отметил Беглов. – Важно, чтобы жителям было удобно общаться с органами власти и пользоваться государственными услугами. Например, с 2023 года компания VK поддерживает и развивает социально значимое городское приложение «Я здесь живу», где собраны полезные сервисы для петербуржцев, в том числе «Серебряный возраст». Цифровой помощник информирует горожан старшего поколения о бесплатных медицинских услугах, спортивных секциях и культурных мероприятиях в шаговой доступности.

По словам Александра Беглова, город видит большой потенциал в развитии национального мессенджера МАХ. Комитет по информатизации и связи создал уже более 20 чат ботов. С их помощью петербуржцы могут в несколько кликов вызвать врача на дом через службу 122 или записаться в МФЦ.