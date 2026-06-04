Наталья Бочкарева предсказала, что Нижний Новгород может стать центром киноиндустрии России

Наталья Бочкарева верит, что Нижний Новгород может стать центром российской киноиндустрии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Известная актриса Наталья Бочкарева посетила Нижний Новгород и высказалась, что город может стать центром киноиндустрии России. По словам артистки, это возможно, если в столице Приволжья сохранят историческую среду и разовьют соответствующую инфраструктуру. Кроме того, звезда культового сериала «Счастливы вместе» похвалила Нижний Новгород за природу и архитектурные особенности строения зданий, которые ценятся в съемках.

- Нужно только оберегать эти места. Историческую часть – Рождественскую улицу, старый город вокруг Кремля и Ильинку. Взять хотя бы наши прекрасные острова, реки и просторы – это особенность Нижнего Новгорода, а это всегда нужно в кино, - цитируют Бочкареву в НИА «Нижний Новгород».

Конечно, было бы неплохо построить в городе и новые павильоны для съемок, добавляет актриса. Как говорит Бочкарева, их нужно хорошо оснастить светом, камерами и другой техникой, чтобы москвичи не везли все это «добро» с собой.