В Петербурге объявили конкурс на достройку первого этапа парка электробусов на Ржевке

Стартовая цена контракта составляет 4,298 миллиарда рублей. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил открытый электронный конкурс на поиск подрядчика для возведения первого этапа нового автобусного парка в промышленной зоне «Ржевка». Об этом стало известно на сайте госзакупок. На проект планируется выделить до 4,3 миллиарда рублей.

- Стартовая цена контракта составляет 4,298 миллиарда рублей. Заявки от потенциальных участников принимаются до 23 июня, - сказано в карточке.

Проект уже имеет необходимую проектную документацию и положительное заключение государственной экспертизы, которая утвердила точность сметной стоимости строительства. Подробные технические условия и требования к объекту опубликованы вместе с объявлением о конкурсе.

Проект реализуется для СПб ГУП «Пассажиравтотранс», которое занимается развитием транспортной системы города.