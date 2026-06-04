Александр Беглов: Проект реновации «ЛОМО» поможет сформировать в Петербурге кластер оптики и микроэлектроники

Территория обновления составит более 17 гектаров в Калининском районе. Фото: gov.spb.ru

Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и концерном «Калашников», подписанное на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26), положило начало крупному инвестиционному проекту по реиндустриализации промышленных территорий АО «ЛОМО». При подписании соглашения присутствовал губернатор Александр Беглов.

- Проект предусматривает модернизацию и локализацию нового производства в Санкт-Петербурге в областях оптики, электроники и приборостроения. Планируемые инвестиции составят не менее 7,5 миллиарда рублей. Срок реализации проекта - с 2027 по 2032 годы. Ожидается создание около 1,2 тысячи новых рабочих мест, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Территория обновления составит более 17 гектаров в Калининском районе Петербурга. Проект включает в себя модернизацию производственных мощностей, развитие инженерной инфраструктуры и создание условий для размещения высокотехнологичных предприятий.

К слову, АО «ЛОМО» - одно из ведущих российских предприятий с более чем столетней историей. Оно специализируется на разработке и производстве оптических и оптико-электронных систем для научных, медицинских и промышленных целей, а также является единственным в стране производителем медицинских видеоэндоскопов.