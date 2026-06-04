Всероссийский марафон классической музыки пройдет в Большом Болдине в День России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область примет всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». Он пройдет 12 июня в Большом Болдине. Всего за 2026 год марафон должен охватить 15 регионов, от Калининграда до Дальнего Востока. Всего на концертах ждут более 20 тысяч зрителей. Особенность проекта – каждое выступление проходит в исторических и даже промышленных объектах. В частности, в Большом Болдине сцену устанавливают возле музея-заповедника Александра Пушкина, на участке родовой усадьбы поэта.

- В программе обещают исполнить произведения Балакирева, Рахманинова, Прокофьева, Свиридова, а также Чайковского и Мусоргского. За концерт отвечает камерный хор «Нижний Новгород», а также Нижегородский русский народный оркестр им. В.А. Кузнецова и солисты Нижегородского академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина с лауреатом международных конкурсов Майей Балашовой. Вход на территорию фестиваля бесплатный, - пишет НИА «Нижний Новгород».