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НовостиСпорт4 июня 2026 15:58

Михаил Кержаков стал тренером вратарей «Зенита» вместо Юрия Жевнова

Легенде сине-бело-голубых нашли новую должность в структуре клуба
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Михаил Кержаков - теперь тренер вратарей в "Зените"!

Михаил Кержаков - теперь тренер вратарей в "Зените"!

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Кержаков остается в структуре «Зенита» Легендарного 39-летнего голкипера, которому принадлежит рекорд по числу завоеванных трофеев в составе команды (8 чемпионств в РПЛ, 3 Кубка России и 7 Суперкубков. - Прим. ред.), нашли новую работу после завершения карьеры. Как сообщает Moika78.ru со ссылкой на пресс-службу клуба, Кержаков станет тренером вратарей. Ранее эту должность занимал Юрий Жевнов, другой экс-голкипер зенитовцев. Но его контракт истек к началу этого лета.

- Жевнов обратился к фанатам, своим коллегам, команде и к клубу. Он поблагодарил их за работу на протяжении восьми сезонов и назвал это время прекрасным и удачным для себя. Бывший тренер вратарей сказал, что он был горд работать вместе с партнерами и добиваться крупных побед, - рассказали в издании.

Клуб пожелал удачи Михаилу Кержакову после назначения и пожелал ему продолжать победные традиции.