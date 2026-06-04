Михаил Кержаков стал тренером вратарей «Зенита» вместо Юрия Жевнова

Михаил Кержаков - теперь тренер вратарей в "Зените"! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Кержаков остается в структуре «Зенита» Легендарного 39-летнего голкипера, которому принадлежит рекорд по числу завоеванных трофеев в составе команды (8 чемпионств в РПЛ, 3 Кубка России и 7 Суперкубков. - Прим. ред.), нашли новую работу после завершения карьеры. Как сообщает Moika78.ru со ссылкой на пресс-службу клуба, Кержаков станет тренером вратарей. Ранее эту должность занимал Юрий Жевнов, другой экс-голкипер зенитовцев. Но его контракт истек к началу этого лета.

- Жевнов обратился к фанатам, своим коллегам, команде и к клубу. Он поблагодарил их за работу на протяжении восьми сезонов и назвал это время прекрасным и удачным для себя. Бывший тренер вратарей сказал, что он был горд работать вместе с партнерами и добиваться крупных побед, - рассказали в издании.

Клуб пожелал удачи Михаилу Кержакову после назначения и пожелал ему продолжать победные традиции.