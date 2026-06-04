Масштабный складской комплекс появится в Красногвардейском районе Петербурга

Проект предусматривает строительство складского комплекса на Шафировском проспекте. Фото: max.ru/linchenko_spb

На полях Петербургского международного экономического форума 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве между Петербургом и группой компаний «ТРЕСТ». Проект предусматривает строительство складского комплекса на Шафировском проспекте. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

- Новый логистический центр будет возведен на территории предприятия «Ручьи». Комплекс объединит складские и административные помещения, а также зоны для хранения и перегрузки строительных материалов, - рассказал Линченко.

Подписи под документом поставили вице-губернатор города Николай Линченко и первый заместитель генерального директора «ТРЕСТ» Анзор Берсиров.

Ожидается, что реализация проекта принесет около 2 миллиардов рублей в федеральный бюджет и бюджет Петербурга. Группа компаний «ТРЕСТ» - один из крупнейших застройщиков Северо-Запада, и ее участие в проекте подчёркивает его масштабность и значимость для региона.