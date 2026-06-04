Матвиенко предложила создать «Клуб миллионеров» для помощи многодетным

Валентина Матвиенко рассказала, что многодетным семьям в России могли бы помочь миллионеры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Валентина Матвиенка приняла участие в сессии «Золотой стандарт корпоративной демографии» на ПМЭФ-2026 и предложила создать в России «Клуб миллионеров», который мог бы помогать многодетным семьям: заботится о них и давать деньги на воспитание каждого из детей. По словам главы Совфеда, входной билет в эту престижную для бизнесменов альтруистическую группу стоил бы около миллиона рублей.

- Это не такая большая сумма для миллионеров, зато очень символичная. И это будет клуб, который не будут воспринимать в негативном смысле, - цитируют Матвиенко в Moika78.ru. – Что касается решения демографической ситуации в России, то к этому надо подходить комплексно, объединяя усилия всех: и граждан, и предпринимателей, и СМИ, и властей.

Матвиенко хочет, чтобы семейная центричность стала основой всех сфер жизни россиян. И об успехе человека будут судить не по количеству денег в кармане, а по числу детей.