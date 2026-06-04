Александр Беглов и Алексей Мордашов подписали соглашение о привлечении инвестиций «Севергрупп» на ПМЭФ-26

В прошлом году Петербург посетили почти 12,5 миллионов туристов. Фото: gov.spb.ru

Соглашение о намерениях по реализации проектов по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор ООО «Севергрупп» Алексей Мордашов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26). Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- К 2030 году в России планируется восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи объектов культурного наследия. Петербург активно участвует в этом процессе. Город совместно с инвестором планирует проекты, которые дадут вторую жизнь старинным зданиям и повысят туристическую привлекательность, - отметил Александр Беглов.

Как рассказал Алексей Мордашов, участие в сохранении культурного наследия Северной столицы является для «Севергрупп» большой честью и ответственностью. Компания уверена, что бережное отношение к истории должно сочетаться с современными решениями.

Напомним, в прошлом году Петербург посетили почти 12,5 миллионов туристов. На сегодняшний день под охраной государства на берегах Невы находится около 9 тысяч зданий и памятников. Город активно привлекает инвесторов для реставрации и приспособления этих объектов под современные нужды.

Сотрудничество между инвестором и Правительством Санкт-Петербурга в рамках подписанного соглашения соответствует одному из десяти приоритетов развития города - «Сохранение исторического наследия и поддержка культуры».