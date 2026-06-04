Петербург инвестирует два миллиарда рублей в развитие рынка розничной торговли

«Лента» является одним из старейших и крупнейших игроков на рынке розничной торговли. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург инвестирует 2 миллиарда рублей в развитие рынка розничной торговли. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-26) городские власти и ООО «Лента» договорились о совместной работе по модернизации розничной торговли в Петербурге.

- Планируется инвестировать 2 миллиарда рублей в реконструкцию магазинов, внедрение новых сервисов и развитие мультиформатной торговли, - рассказали в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Основная цель проекта - обеспечить жителям города доступ к качественным продуктам по доступным ценам в удобных магазинах рядом с домом.

«Лента» является одним из старейших и крупнейших игроков на рынке розничной торговли в Петербурге. Компания была основана в городе в 1993 году и со временем вышла на федеральный уровень. Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил значительный вклад «Ленты» в экономику города в качестве работодателя, налогоплательщика и инвестора в развитие инфраструктуры.