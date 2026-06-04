Политолог Орлов: Кризис на Ближнем Востоке может закончиться осенью 2026 года

Конфликт Америки и Ирана может закончиться осенью. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На полях ПМЭФ-2026 не обошли стороной тему возможного скорого окончания военного конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном. Как пишет URA.RU со ссылкой на главу Института исследований проблем современной политологии Антона Орлова, кризис между странами может закончится уже осенью 2026 года. В первую очередь, эксперты дают такие прогнозы из-за скорых выборов в американский конгресс – 4 ноября.

- Как раз накануне выборов республиканцам и Дональду Трампу нужно будет завершить боевые действия, чтобы присвоить себе победу в военном конфликте и заявить всему миру, что все цели достигнуты: условно, ликвидирована верховная власть в Иране, произошел откат по разработке ядерного оружия. Естественно, достижение каких-то договоренностей по Ормузскому проливу, очевидно, тоже произойдет между странами, - считает политолог, поговоривший с информагентством.

При этом эксперту не исключают, что США пойдет на компромиссы с Ираном, но только без потери репутации.