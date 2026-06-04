В новом комплексе «Кресты» откроют два отеля ведущего гостиничного оператора

Рост потока туристов в Петербурге требует развития туристской инфраструктуры. Фото: gov.spb.ru

На ПМЭФ-2026 губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соглашения с представителями гостиничного бизнеса. Один из крупнейших гостиничных операторов России планирует открыть два отеля в комплексе «Кресты» на Арсенальной набережной. По словам губернатора, проект направлен на создание современного общественно-культурного и делового комплекса, и необходимо наполнить проект конкретным содержанием и определить первых резидентов нового кластера.

- Рост потока туристов в Петербурге требует развития туристской инфраструктуры. Подписанные соглашения имеют стратегическое значение для города, - рассказал Александр Беглов.

Губернатор отметил важность сохранения архитектурных особенностей и исторической ценности комплекса «Кресты». Участники проекта должны вернуть этот объект городу и его жителям, сохранив его уникальный облик. Также Беглов выразил уверенность, что новые проекты укрепят позиции Петербурга как одного из ведущих туристических центров страны.