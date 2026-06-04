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НовостиОбщество4 июня 2026 17:54

На КАД у дамбы перекроют две полосы для ремонта с 5 по 9 июня

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут
Маргарита СУРИНА
С 5 июня до 9 июня 2026 года движение будет перекрыто по двум полосам.

С 5 июня до 9 июня 2026 года движение будет перекрыто по двум полосам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) предупреждает водителей о введении временных ограничений движения на участке внутреннего кольца Кольцевой автомобильной дороги (КАД). Это связано с проведением ремонтных работ.

- С 11:00 5 июня до 19:00 9 июня 2026 года движение будет перекрыто по двум полосам (левым и средним) на участке от километра 126+150 до километра 126+680. Водителям необходимо будет учитывать эти ограничения при планировании маршрута, - рассказали в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Минстроя России».

ФКП «Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Минстроя России» призывает водителей быть осторожными. На этом участке можно будет двигаться только по правой полосе.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут и учитывать информацию об ограничениях движения. Это поможет избежать задержек и непредвиденных ситуаций на дороге.