Огромные банные комплексы откроются на севере и юге Петербурга

Договор о реализации проекта подписали между компанией и Смольным. Фото: max.ru/linchenko_spb

На севере и юге Петербурга появятся два новых акватермальных комплекса от компании ООО «УК «Термолэнд». Об этом объявил вице-губернатор города Николай Линченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26). Договор о реализации проекта подписали между компанией и администрацией города.

Второй очередью комплекса «Термоленд» площадью 6 тысяч квадратных метров начнут заниматься в торгово-развлекательном центре «Лето» на Пулковском шоссе. Еще один комплекс площадью 7 тысяч квадратных метров возведут на Индустриальном проспекте в торгово-развлекательном центре «Июнь».

- Проект направлен на укрепление здоровья горожан, улучшение доступности оздоровительных услуг, профилактику заболеваний. Кроме того, строительство новых комплексов будет способствовать развитию туризма и семейного отдыха в городе, - рассказал Николай Линченко.

Новые акватермальные комплексы станут еще одной точкой притяжения для жителей и гостей Петербурга, предлагая им возможность оздоровления и отдыха в комфортной обстановке.