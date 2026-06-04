В Петербурге мужчина платил маленьким девочкам за обнаженные танцы и голые видео

МУжчину отправили в СИЗО до июля. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге мужчину обвинили в сексуальном насилии в отношении малолетних девочек. Как рассказала Объединенная пресс-служба судов города, мужчина платил маленьким девочкам за танцы на видео в обнаженном виде. Цена такой услуги составляла всего 500 рублей. Педофила задержали 2 июня.

- Мужчина совершал сексуальные действия в отношении 11-летней девочки, используя аккаунт в мессенджере. К этому аккаунту мужчина привязал свой номер телефона, так и попался, - рассказали в пресс-службе городских судов.

Во время обыска у мужчины нашли и изъяли предметы, подтверждающие его вину, включая мобильный телефон с видеозаписями. На одном из видео зафиксированы три школьницы, танцующие почти обнаженными, одна из которых – та самая 11-летняя девочка. На другом видео та же девочка перемещалась по квартире в обнаженном виде.

Мужчине ему предъявили обвинение. В суде он признал, что платил детям по 500 рублей за создание этих видео. Педофила отправили в СИЗО до 1 июля 2026 года. Ему грозит до от 12 до 20 лет лишения свободы.