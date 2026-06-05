Путин встретился с президентом Узбекистана в Константиновском дворце

У Ташкента большие планы по сотрудничеству. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президенты России и Узбекистана встретились в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили двустороннее сотрудничество.

Узбекский лидер поблагодарил российского коллегу за приглашение и отметил, что приехал на форум с большой делегацией. По его словам, представители Узбекистана уже работают на всех секциях. Мирзиеев назвал ПМЭФ серьезным мероприятием.

Глава Узбекистана заявил, что его страна не собирается сворачивать совместные энергетические проекты с Россией.

- У Ташкента большие планы по сотрудничеству в культуре и других областях, - заявил Мирзиеев.

Напомним, ранее в тот же день Путин провел встречу с руководителями мировых информагентств. На ней обсуждались экономика и урегулирование конфликта на Украине.