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НовостиПолитика5 июня 2026 4:25

Путин встретился с президентом Узбекистана в Константиновском дворце

Мирзиеев поблагодарил за приглашение на ПМЭФ
Регина МАРИНЕЦ
У Ташкента большие планы по сотрудничеству.

У Ташкента большие планы по сотрудничеству.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президенты России и Узбекистана встретились в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили двустороннее сотрудничество.

Узбекский лидер поблагодарил российского коллегу за приглашение и отметил, что приехал на форум с большой делегацией. По его словам, представители Узбекистана уже работают на всех секциях. Мирзиеев назвал ПМЭФ серьезным мероприятием.

Глава Узбекистана заявил, что его страна не собирается сворачивать совместные энергетические проекты с Россией.

- У Ташкента большие планы по сотрудничеству в культуре и других областях, - заявил Мирзиеев.

Напомним, ранее в тот же день Путин провел встречу с руководителями мировых информагентств. На ней обсуждались экономика и урегулирование конфликта на Украине.