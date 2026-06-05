Книжные выходные пройдут в Александрии с 12 по 13 июня

Июнь в Александрии объявлен месяцем образования. Фото: ГМЗ «Петергоф»

Книжные выходные «Чтение у моря» состоятся в парке Александрия 12 и 13 июня. Событие приурочено к 200-летию парка Александрия и входит в программу Года петербургской культуры.

- Каждый месяц празднования юбилея посвящен отдельной теме. Июнь объявлен месяцем образования. Книжные выходные расскажут о традициях чтения в императорской семье, - пояснили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

В шатре на лугу у Новой фермы пройдут встречи о растениях и животных Александрии. Гостям представят книги о дачной жизни и покажут мини-спектакль по книге Дмитрия Засосова и Владимира Пызина.

Программу дополнят просветительские экскурсии, семейные прогулки и детские мастер-классы. Развернется книжная ярмарка от Дома книги и «Петергофа». Посетители смогут познакомиться с интересными авторами и купить современные хиты литературы.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 17:00. Организаторы - Санкт-Петербургский Дом книги и музей-заповедник «Петергоф».